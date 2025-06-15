İsrail’den İran’a geniş çaplı saldırı: Enerji altyapısı ve Savunma Bakanlığı hedef alındı

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha eşi benzeri görülmemiş düzeye ulaştı. İsrail, Pazar günü İran’a yönelik saldırılarını genişleterek, Tahran’daki Savunma Bakanlığı merkeziyle birlikte ülkenin enerji altyapısını hedef aldı. Aynı saatlerde İran, İsrail şehirlerine ölümcül bir füze yağmuru başlattı. İki ülkenin eşzamanlı saldırıları, bölgedeki savaş senaryosunu güçlendirirken, diplomatik çözüm ihtimali şimdilik tamamen rafa kalktı.

İsrail nükleer hedefleri vurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, İran’ın hızla ilerleyen nükleer programını durdurmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında son iki günde yüzlerce hedefi vurduğunu açıkladı. Tahran’daki Savunma Bakanlığı’nın merkezi ve nükleer araştırma merkezleri hedef alınırken, Natanz ve İsfahan’daki tesislerde büyük hasar meydana geldi.

U.N. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, Natanz’daki yer üstü tesisin tamamen yok olduğunu, güç kaybının yer altındaki altyapıya da zarar vermiş olabileceğini bildirdi. İsrail, İsfahan’da zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısını da vurduğunu doğruladı.

İran: Yakıt üretim tesislerini vurduk

İran Devrim Muhafızları, İsrail savaş uçaklarına yakıt sağlayan üretim noktalarını hedef aldıklarını duyurdu. Ancak İsrail tarafı bu iddiayı doğrulamadı. İsrail Acil Durum Yönetimi, füzelerin Galilee bölgesinde bir apartman binasına isabet ettiğini, burada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tel Aviv yakınlarındaki başka bir saldırıda ise 80 yaşındaki bir kadın, 69 yaşındaki bir başka kadın ve 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Netanyahu: Bu daha başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların İran’ın nükleer kapasitesini yıllar geriye götürdüğünü belirterek, “Şimdiye kadar yaptıklarımız, İran’ın önümüzdeki günlerde yaşayacaklarının yanında çok az kalacak” dedi. Savunma Bakanı Israel Katz ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı.

Fordo hedef alınmadı, yeni atamalar yapıldı

İsrail, Fordo’daki nükleer tesisin vurulmadığını açıklarken, İran resmi makamları Natanz ve İsfahan’daki hasarın onarımının “haftalarla değil, aylarla ölçülebileceğini” kabul etti. İran, İsfahan’da hasar gören dört “kritik” yapının arasında uranyum dönüştürme tesisinin de bulunduğunu doğruladı.

İsrail’in saldırılarında aralarında Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı General Hossein Salami ve balistik füze programından sorumlu General Amir Ali Hacizadeh’in de bulunduğu üç üst düzey isim hayatını kaybetti. Ayetullah Ali Hamaney, Cumartesi günü Füze ve Uzay Birliği’nin başına General Majid Mousavi’yi atadı.

ABD destekli savunma sistemleri devrede, Tel Aviv boşaltılıyor

İran’ın gönderdiği balistik füzelerin bir kısmı, ABD’nin bölgede konuşlu kara tabanlı savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. İsrail ordusu, merkezi bölgelere düşen füzeler nedeniyle üç sivilin öldüğünü, 174 kişinin yaralandığını duyurdu. Tel Aviv yakınlarındaki bazı mahallelerde ağır yıkım yaşanırken, ilk yardım ekipleri insansız hava araçlarıyla enkazda arama çalışmaları yaptı. Ana havalimanı ise süresiz olarak kapatıldı.

Nükleer görüşmeler iptal edildi, ABD “hâlâ masadayız” dedi

Tahran-Washington hattında planlanan altıncı tur nükleer görüşmeler, saldırıların ardından iptal edildi. Arabulucu ülke Umman, görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini doğruladı. ABD’li üst düzey bir yetkili, “Hâlâ diplomasiye bağlıyız ve İran’ın tekrar masaya dönmesini umuyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise, “Bu saldırılar Washington’un doğrudan desteğiyle yapıldı. Nükleer müzakerelerin bu koşullarda hiçbir meşruiyeti kalmadı” dedi.

Çin: Nükleer tesislere saldırı tehlikeli bir örnek oluşturdu

Bölgedeki tırmanan gerilim üzerine birçok ülke acil ateşkes çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in nükleer altyapıyı hedef almasının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirterek, tarafları acilen geri adım atmaya çağırdı. Gazze’de ise İsrail’in Hamas’a yönelik operasyonları 20. ayına girerken, bölge genelinde huzursuzluk tırmanmaya devam ediyor.