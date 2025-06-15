Aksaray’da sıcak hava balonu kazası: 1 kişi öldü

Aksaray’ın tarihi ve turistik bölgelerinden Ihlara Vadisi’nde sabah saatlerinde yaşanan sıcak hava balonu kazası, faciayla sonuçlandı. Gözlükuyu mevkiinde yaşanan sert inişte balonlardan biri sepet kontrolünü kaybederken, 1 kişi hayatını kaybetti, 19 turist yaralandı.

Aksaray’da sert iniş faciaya yol açtı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi’nden havalanarak Hasan Dağı yönüne doğru hareket eden sıcak hava balonunun Gözlükuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

Pilot ip dolanması sonucu yaşamını yitirdi

Vali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada kazanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Pilotumuzun ayakları halata dolanıyor. Bu nedenle sepetten düşüyor ve maalesef altında kalarak hayatını kaybediyor.”

Yaralı turistler hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 19 turistin tamamı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vali Kumbuzoğlu, “Turistlerimizin genel sağlık durumları iyi. Tetkikleri hastanelerde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. Kazanın nedeni ve ihmallerin olup olmadığı, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

