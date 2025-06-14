Netanyahu sığınakta güvenlik kabinesini topluyor

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a karşı başlattığı ağır hava saldırıları sonrası gözler bu akşam yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle birlikte yer altı sığınağında güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi. İran’dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırısı nedeniyle toplantının olağan dışı koşullarda gerçekleşeceği belirtildi.

Kabine sığınağa indi

İsrail basınından Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesi yerel saatle 22.00’de Başbakan Netanyahu’nun başkanlığında bir araya gelecek. Toplantının, İran’a karşı düzenlenen geniş çaplı saldırıların askeri ve siyasi boyutlarını ele alacağı aktarıldı. Yetkililer, artan tehdit seviyesi nedeniyle toplantının güvenli bir yer altı sığınağında yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

İsrail’in saldırıları: Komuta kademesi ve nükleer tesisler hedef alındı

İsrail, 13 Haziran gecesi İran’ın farklı kentlerine eş zamanlı hava saldırıları düzenledi. Özellikle nükleer tesislerin ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey komuta merkezlerinin hedef alındığı operasyonda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Tahran yönetimi saldırıda toplam 78 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran’ın misillemesi: Füzeler Tel Aviv’e yöneldi

İsrail’in saldırısına yanıt olarak İran, balistik füzelerle karşı saldırıya geçti. Tahran’ın misillemesinde İsrail’in farklı kentleri hedef alındı. İsrail kaynakları, 3 kişinin öldüğünü ve 172 kişinin yaralandığını bildirdi. Tel Aviv, Rishon Lezion ve çevresindeki sivil alanlar da füzelerden zarar gördü.

Uluslararası kınama büyüyor

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, sivillerin hayatını kaybettiği bu saldırıları sert bir dille kınadı. Diplomaside tansiyon yükselirken, bölgedeki askeri hareketlilik de hız kesmeden sürüyor.

Netanyahu’dan açık tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırılardan sonra yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programına ağır darbe vurduklarını savundu. Netanyahu, “Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti” dedi.

Netanyahu ayrıca, Tahran yönetimine açık bir uyarı göndererek, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” ifadelerini kullandı.

