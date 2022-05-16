İsveç ve Finlandiya ittifaka üyelik için başvuru yapacaklarını açıkladı

Sosyal Demokrat Parti’nin kurduğu azınlık hükümetinin başbakanı Andersson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin ülkesi için “en iyi şey” olduğunu söyledi.

Güvenlik politikaları konusunda Parlamento’daki tartışmanın ardından konuşan Andersson, “İsveç Parlamentosu’nda büyük bir çoğunluk NATO’ya katılmaktan yana” dedi.

İsveç’in ik kadın başbakanı olan Andersson, “İsveç ve İsveç halkı için en iyi şey NATO’ya katılmaktır” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin en önemli sonuçlarından biri de askeri olarak tarafsız statüde olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç’in olası bir Rus saldırısına karşı NATO’ya katılımı gündemlerine alması oldu.

Finlandiya da Pazar günü NATO üyeliği için başvuru yapma kararı almıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto dün resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamıştı.

Vlademir Putin’den uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin Finlandiya ve İsveç ile herhangi bir sorunu olmadığını, bu ülkelerin NATO’ya katılmalarının kendi başına Rusya’ya doğrudan bir tehdit olmayacağını söyledi.

Vladimir Putin, askeri altyapının genişletilmesi halinde ise Rusya’nın tepki göstereceği uyarısında bulundu.

Putin, NATO’nun Rusya’nın güvenliğini tehdit edecek şekilde ABD tarafından yapay olarak genişletildiğini söylüyor.

Pazar günü Berlin’de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile telefonda görüşen Putin, “Finlandiya’nın tarafsızlığını kaybetmesinin hata olacağını” söylemiş ancak alınacak tutumla ilgili detay vermemişti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede değiliz” demişti