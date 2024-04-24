Dünya

Kanada’da seyir halindeki tren alev alev yandı

Kanada'da ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki trenin alev alması büyük panik yaşattı.

Aslı24/04/2024
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Kanada'da ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki trenin alev alması büyük panik yaşattı.
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Kanada’da seyir halindeki treni alevler sardı. Kanada’nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi. Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle yemek yediği restoranda protesto edildi.

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Aslı24/04/2024
152 Bir dakikadan az
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