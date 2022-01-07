Kazakistan Cumhurbaşkanı: ‘Teröristlere’ uyarı yapmadan ateş açılacak’

Kazakistan topraklarına Rus ordusunu davet eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kazakistan’daki eylemcileri “terörist” olarak nitelendiren Tokayev, “Almata’da 20 bin terörist var, orduya uyarı yapmadan vur emri verdim” dedi. Tokayev, selamlama hariç tüm konuşmasını Rusça gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “terörle mücadele operasyonu başlatıldığını; teröristlerin hala silah kullanmaya ve halkın mülklerine zarar vermeyi sürdürmesinden dolayı operasyonların militanların tamamen yok edilmesine kadar devam edeceğini” söyledi.

Halka sesleniş konuşması yapan Tokayev, “teröristlerle görüşmemiz gerektiğine dair yurt dışından yapılan çağrılar ahmaklık. Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok” ifadelerini kullandığı konuşmasında ayrıca: “Rusya lideri Putin’e asker gönderdiği için teşekkür ederim. Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi. Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere uyarı yapmadan ateş açma yetkisi verdim.” dedi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı da olaylarda “26 silahlı suçlunun yaşamını yitirdiği, 18’inin yaralandığı ve 3 bin kadarının ise gözaltına alındığını” bildirdi. Bakanlık protestolara müdahale eden güvenlik güçlerinden ise 18 kayıp verildiği, 748 de yaralı olduğunu kaydetti.

Akaryakıt zamları ve hayat pahalılığına karşı protestolara katılanlar Tokayev’in ülkeye yabancı asker çağırmasına ve kendilerini ‘terörist’ olarak nitelendirmesine tepki gösteriyor.

Rusya’nın liderliğindeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istemişti.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan’a asker gönderildi.

KGAÖ’nün 2 bin 500 kişi olacak barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimlerinin bulunduğu ve Kazakistan’a ulaştığı belirtilmişti. Bu birliklerin ülkede birkaç gün ya da hafta kalacağı açıklandı.

KGAÖ, 2002’de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuş bir örgüt.

Zengin yeraltı kaynaklarına rağmen fakirleşen halk

Kazakistan’da benzeri görülmemiş protesto olaylarının patlak vermesine ise yeraltı kaynakları zengini ülkede akaryakıt ürünlerine sene başında zam yapılması temel rolü oynadı.

Göstericilerin 3 yıl önce cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden 81 yaşındaki Nursultan Nazarbayev karşıtı sloganlar attığı dikkat çekti. 19 milyon nüfusa sahip ülkede göstericiler Nazarbayev ailesi ve ittifak içinde olduğu kişileri ülkenin zengin kaynaklarını tekelleştirmekle ve refahın tüm nüfusa yayılmasını engellemekle suçluyor.

Olayların hızla ülkenin geneline yayılması sonrası OHAL ilan edildi; internet ve bankalar kapatıldı.

Tokayev, protestolardan sorumlu tutulan hükümetin istifasını kabul etti.

Hafta başında Nazarbayev’in yerini alan Tokayev ‘olayların kaynağında yurt dışında eğitilmiş teröristler olduğunu’ açıkladı.

Tutuklananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yönetim, bu kişilerin aşırılık yanlısı bir örgüte mensup olma ihtimallerinin araştırıldığını söyledi.

Kaynak : Euro News