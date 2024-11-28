Kuzey Sumatra’da heyelan ve sel felaketi: 27 can kaybı

Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara yol açarak büyük bir felakete neden oldu. Endonezya Afet Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yağışlar, dört farklı ilçede yıkıcı etkiler bıraktı. Yetkililer, şu ana kadar en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını bildirdi.

Çamur altında minibüs aranıyor

Felaketin en ağır yaşandığı yerlerden biri Deli Serdang ilçesi oldu. Bölgede meydana gelen heyelan, bir köyde yedi kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kuzey Sumatra Polis Sözcüsü Hadi Wahyudi, çamur altında kalan bir minibüsteki yolculara ulaşmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Arama kurtarma ekipleri, yoğun çamur ve enkaz altında kalan bölgelerde çalışmalarını zorlu koşullara rağmen sürdürüyor. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için zamana karşı yarıştıklarını ifade etti.

Bölge halkı tehdit altında

Afet Ajansı, bölgede sel ve heyelan riskinin hâlâ devam ettiğini belirtti. Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları, yolların kapanmasına ve evlerin yıkılmasına neden oldu. Birçok köyde yaşayan halk, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Önlemler ve yardım çağrıları

Endonezya, dünyanın en çok afet riski taşıyan ülkelerinden biri olarak biliniyor. Tropikal iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle her yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Yetkililer, bölge halkını olası yeni heyelanlar için uyarırken, insani yardım kuruluşları da etkilenenler için destek çağrısında bulundu.

Bölgede yağışların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, felaketin etkilerini en aza indirmek için acil yardım ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.



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