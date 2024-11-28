Trump ve Sheinbaum arasında göç anlaşmazlığı

Donald Trump, Meksika’nın ABD sınırına doğru gerçekleşen göç hareketlerini durdurmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu iddiayı hızla yalanladı ve Meksika’nın göç politikasının insan haklarına saygı çerçevesinde şekillendiğini vurguladı.

Trump, başkanlık görevine başlamadan önce sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Meksika, güney sınırımıza insanların geçişini durdurmayı kabul etti. Bu, sınırlarımızı etkili bir şekilde kapatıyor,” dedi. Ancak Sheinbaum, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından X (eski Twitter) platformunda, “Meksika’nın sınırları kapatma politikası yoktur. Göçü, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurarak ele almayı sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.

Trump’ın tehditleri

Trump ayrıca, Meksika ve Kanada’dan yapılan ithalatlara %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 oranında gümrük tarifesi uygulama sözü verdi. Meksika ve Kanada’ya yönelik tarifelerin, “yasadışı göç ve uyuşturucu trafiği tamamen durdurulana kadar” kaldırılmayacağını belirtti. Çin’e yönelik tarifelerin ise, ülkenin fentanil kaçakçılığına karşı daha sert önlemler alması durumunda kaldırılacağını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump’ın tarifelerine karşılık vereceklerini söyledi. “Eğer ABD tarifeleri uygulamaya koyarsa, Meksika da misilleme olarak kendi tarifelerini artıracaktır,” dedi. Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard ise Trump’ın önerisini, “kendi ayağına kurşun sıkmak” olarak nitelendirdi ve daha fazla bölgesel iş birliği çağrısında bulundu.

Kanada’dan birleşik cephe çabası

Trump’ın tehditleri Kanada’da da büyük yankı uyandırdı. Başbakan Justin Trudeau, eyalet liderleriyle acil bir toplantı düzenleyerek birlik içinde bir strateji belirlemeye çalıştı. Ancak Alberta Başbakanı Danielle Smith, Trudeau’nun Trump ile müzakere masasında doğru kişi olup olmadığını sorguladı. “Eğer Trudeau doğru kişi değilse, müzakereyi yürütebilecek birini masaya oturtmamız gerekiyor,” dedi.

Göç ve sınır politikaları

Trump, 2024 seçim kampanyasında ABD-Meksika sınırını tamamen kapatma vaadiyle dikkat çekmişti. Seçim sürecinde, artan yasadışı göçmen sayısının Demokratlar için siyasi bir kriz haline gelmesi üzerine Joe Biden yönetimi göçmen girişlerini sınırlandıran politikalar uygulamaya koymuştu. Bu politikalar kapsamında Meksika, göçmenleri ülkenin güneyine taşıyarak ve iç sınır dışı işlemleri uygulayarak ABD sınırına ulaşmalarını engelledi.

Meksika’nın uyguladığı bu strateji, göçmenlerin hem fiziksel hem de mali olarak tükenmesine yol açtı. Binlerce göçmen, bu zorlu süreç karşısında gönüllü olarak ülkelerine dönmeyi talep etti.

Trump, Ocak ayında göreve başladığında, ABD’nin güney sınırında son dört yılın en düşük göçmen yakalama oranlarıyla karşı karşıya olacak. Ancak ticaret savaşları ve sınır politikaları konusunda yaşanan bu anlaşmazlıkların, ABD-Meksika ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ettiği açık.



ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başladığında Meksika ve Kanada’dan ithal edilen tüm ürünlere %25, Çin’den gelen ürünlere ise ek %10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

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