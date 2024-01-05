Geçmişe dönüş! Maersk gemileri Afrika’yı dolaşacak

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Maersk ise gemilerini Ümit Burnu’nu aşarak Asya’ya ulaştırmayı kararlaştırdı.

Husi milislerinin Kızıldeniz’deki saldırıları devam ediyor. Bu nedenle nakliye şirketi Maersk, dört konteyner gemisine tekrar Süveyş Kanalı’ndan geçmeleri ve ardından Afrika çevresinden Asya’ya uzanan uzun rotayı izlemeleri talimatını verdi.

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Husi isyancıların olası saldırılarını önlemek için Kızıldeniz’den dört konteyner gemisini Süveyş Kanalı üzerinden Afrika’dan Asya’ya uzanan uzun bir yolculuğa gönderiyor.

“Maersk Cenova”, “Maersk Londrina”, “Ebba Maersk” ve “Gjertrud Maersk”, son birkaç gündür Yemen’den gelen Husi isyancıların saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’deki Cidde limanının güneyinde yatıyordu.

Maersk’in programına göre 4 gemi de Ümit Burnu çevresine yönlendirilecekler.

Yine bölgede bulunan beşinci gemi Maersk Utah ise henüz yönlendirilmedi. Ancak bir şirket sözcüsüne göre Yemen’i geçmeyecek.

Maersk Süveyş Kanalı seferlerini askıya aldı

Geçen hafta verdiği aranın ardından kısa süreliğine Kızıldeniz seferlerine devam etmeye çalışan Maersk, Salı günü yaptığı açıklamada konteyner gemilerinin yine Süveyş Kanalı rotasından kaçınacağını söyledi.

Ancak Asya’ya giden beş Maersk gemisi bu noktada kanalı zaten kuzeyden geçmiş ve Yemen’i geçerek güneye doğru ilerliyorlardı. Süveyş Kanalı’ndan dönüş yolculuğu, önemli ölçüde daha uzun yolculuk süresine ek olarak, Ümit Burnu çevresindeki yolculuk için yeni ücretler ve ek yakıt maliyetleri de gerektiriyor. Bu da fiyat artışı korkusunu artırıyor.

Maersk geçen ay, transit aksaklık ek ücreti (TDS) ve yoğun sezon ek ücreti (PSS) uygulayarak Çin’den Kuzey Avrupa’ya giden standart 20 ft’lik bir konteynerin maliyetini toplam 700 dolara çıkardığını söyledi.

Yönlendirme nedeniyle yüksek maliyetler

Süveyş Kanalı, Asya ile Avrupa arasındaki rotayı önemli ölçüde kısaltıyor.

Ancak Husi milisleri Ekim ayından bu yana Kızıldeniz’deki ticaret gemilerine insansız hava araçları, füzeler ve teknelerle defalarca saldırdı.

Gazze Şeridi’nde İsrail’e karşı savaşan Filistinli terör örgütü Hamas’a desteklerini göstermek istiyorlar. Cumartesi günü bir Maersk gemisine de saldırı düzenlendi.

Saldırılar nedeniyle birçok denizcilik şirketi, gemilerini Afrika çevresinde yeniden yönlendiriyor; bu büyük bir dolambaçlı yol.

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