Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü’ne çarptı

New York’un Brooklyn semtinde cumartesi günü yaşanan deniz kazasında, Meksika Donanması’na ait Cuauhtémoc adlı yelkenli eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü’ne çarptı. Gemide 277 kişi bulunuyordu. Kazanın yaşandığı sırada geminin motorlarının devre dışı kaldığı ve manevra yapılamadığı bildirildi.

Polis, geminin kaptanının köprünün altından geçmeye çalışırken kontrolü kaybettiğini ve bu sırada direklerin köprüye takıldığını açıkladı. O anlara ait görüntülerde, dev direklerin parçalanarak güverteye devrildiği görülüyor.

Görgü tanıkları o anları anlattı

Brooklyn sakini Nick Corso, kazayı AFP’ye anlatarak “büyük bir panik yaşandı, çığlıklar duyuldu, bazı denizciler direklere asılı kaldı” dedi. Bir diğer tanık Kelvin Flores ise “her yerde siren sesleri, trafik nedeniyle olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ve polisler vardı. Sedye taşıyan insanları gördüm. Ortalık tam anlamıyla kaostu” ifadelerini kullandı.

2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralının durumu ağır

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazada iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, kimsenin denize düşmediğini ve tüm mürettebatın sayıldığını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Cuauhtémoc’un üç direğinin de tamamen koptuğunu, geminin olay sonrası yedeklenerek bölgeden çekildiğini bildirdi.

Köprü hasar görmedi, trafik yeniden açıldı

Kazanın ardından yapılan ön incelemeye göre Brooklyn Köprüsü’nde yapısal bir hasar oluşmadı. Köprü kısa süreli kapanmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

New York Ulaştırma Departmanı’nın resmi sitesine göre köprünün ortasındaki yükseklik 41 metre. Cuauhtémoc’un direkleri ise 45 metre uzunluğundaydı. Bu da çarpışmanın nedenini ortaya koyuyor.

Sheinbaum’dan başsağlığı mesajı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kazada hayatını kaybeden iki denizci için derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cuauhtémoc, Meksika Donanması’nın 1982’den bu yana kullandığı bir eğitim gemisi ve her yıl denizcilik öğrencilerinin mezuniyet yolculuğu için sefere çıkıyor.

Bu yılki yolculuğuna 6 Nisan’da Acapulco limanından başlayan geminin nihai durağı İzlanda olacaktı.

