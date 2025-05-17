Cannes Film Festivali’nde tarihi karar

Dominik Moll’un yarışma filmi “Case 137”de rol alan Théo Navarro-Mussy, hakkında üç kadının tecavüz suçlamasında bulunması nedeniyle Cannes’da gala gösterimine katılamadı. Davanın geçen ay takipsizlikle sonuçlandığı açıklansa da şikâyetçiler sivil dava açmaya hazırlanıyor.

Cannes Direktörü Thierry Frémaux, davanın henüz tamamen kapanmadığını belirterek “Hukuki süreç devam ederken bu kararı almak zorundaydık” dedi. Film yönetmeni Moll ise bu yasağın doğru bir adım olduğunu söyleyerek “Şikâyetçi kadınlara saygı gereği bu kararı destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı gün ikinci bir cinsel saldırı iddiası daha

Festival kapsamında bağımsız yapımlara ev sahipliği yapan ACID adlı platform da bir yöneticisini, hakkında Cannes’daki bir oturumda cinsel saldırı iddiası ortaya atılmasının ardından görevden uzaklaştırdı. Gelişmeler, sinema sektöründe köklü bir hesaplaşmanın başladığına işaret ediyor.

Depardieu’ye verilen ceza dengeleri değiştirdi

Festivalin açıldığı günlerde Paris’te görülen bir davada ünlü Fransız oyuncu Gérard Depardieu, iki kadını taciz ettiği gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Cannes jürisi başkanı Juliette Binoche, bu kararın ancak #MeToo hareketi sayesinde alınabildiğini söyledi.

Avukat Carine Durrieu Diebolt ise “Bu karar sadece iki kadının değil, tüm kadınların zaferidir” dedi.

Fransız sineması için dönüm noktası olabilir mi?

Fransa’da kültür-sanat dünyasındaki cinsel şiddet vakalarına ilişkin yayımlanan meclis raporu da sinema sektöründeki sistematik sorunları gün yüzüne çıkardı. Oyuncular Ariane Labed ve Alma Jodorowsky, festivalin bu yıl attığı adımları “geç ama yerinde” olarak nitelendirdi.

Festival artık yapımcılardan, başvuru yapılan filmlerin setlerinde “güvenlik, bütünlük ve onura” saygı gösterildiğini belgelemelerini istiyor.

Erkekler halen sessiz

Kadın oyuncular, bu değişim sürecinde erkek meslektaşlarının yeterince destek vermediğini düşünüyor. Labed, “Parlamentoda bile görüşlerini gizli oturumlarda paylaşıyorlar. Bu bile hâlâ çok yolumuz olduğunu gösteriyor” dedi.