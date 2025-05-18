Avrupa’da sürpriz kupa sezonu! Sonuncusu Crystal Palace

Üç farklı ülkede dört takımdan kupa sürprizi

Avrupa futbolu bu sezon kupalarda sürpriz şampiyonlar çıkardı. Üç farklı ülkeden dört takım 50 yılın üzerinde bir zamanın ardından kupa şampiyonlukları yaşadı

Newcastle United 70 yıl sonra!

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool’u 2-1 mağlup eden Newcastle United, 70 yıllık kupa hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar daha önce en son 1955’te İngiltere Federasyon Kupası’nı müzesine götürmüştü. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolundaki iddiasını da sürdürüyor.

Hollanda’da büyük sürpriz! Go Ahead Eagles

PSV Eindhoven, Ajax ve zaman zaman da AZ Alkmaar’ın domine ettiği Hollanda’da sürpriz kupa şampiyonu çıktı. Go Ahead Eagles, Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar’ın 1-1’in ardından seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek 1933’teki Hollanda lig şampiyonluğunun ardından en büyük başarısını elde etti.

İtalya’da herkesi sildi! Bologna mucizesi

İtalya’da kupa denilince akla gelen ilk ekipler Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina ve geçmişte Parma. Parma’nın yerini şimdi Napoli alsa da İtalya Kupası’nda Bologna herkesi geçip şampiyon oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteren Bologna, Monza, Atalanta, Empoli’nin ardından finalde Milan’ı 1-0 yendi. Bu, Bologna’nın 1974’ün ardından ilk kupa şampiyonluğu oldu.

İngiltere’nin en büyük kupası Crystal Palace’ın

İngiltere’de Premier Lig şampiyonluğunun ardından en prestijli organizasyon olan İngiltere Federasyon Kupası’nda ise Crystal Palace şampiyonluğa ulaştı. 119 yıllık tarihinde ilk kupasını kazanan Crystal Palace, finalde Manchester City’yi 1-0 yenmeyi başardı. Crystal Palace yarı finalde de favori ekiplerden Aston Villa’yı 3-0 devirerek dikkat çelmişti.