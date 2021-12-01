MI6 Başkanı Richard Moore: Rakiplerimiz yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojiye para saçıyor

Richard Moore, “Dört Büyükler” olarak ifade ettiği bu tehditlerle mücadelenin, Batı ülkelerinin istihbarat servislerinin önceliği olduğunu söyledi.

Salı günü Londra’da düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (IISS) konuşan Moore, “Rakiplerimiz yapay zeka, kuantum bilgisayar programcılığı ve sentetik biyolojide gelişmede istekli ve bu alanlara para saçıyorlar…Çünkü bu onları güçlü kılacak” dedi.

MI6’in ayakta kalmak için yeni teknolojiye uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Moore, “Kuantum mühendisliği ve biyoloji mühendisliğindeki gelişmeler tüm sektörlerde değişikliğe yol açacak” diye konuştu.