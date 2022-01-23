Nazarbayev’in kızı Aliye Nazarbayeva’dan Tokayev’e tepki

Aliya Nazarbayeva, kullandığı sosyal medya hesabından yeni açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kazakistan’ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in en küçük kızı Aliya Nazarbayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’i eleştirdi. Nazarbayeva 2 Ocak 2022 tarihinde Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunarak “Tokayev paramızı almaya çalıştı.” iddiasında bulundu.

Aliya Nazarbayeva sosyal medya hesabında, “Sevgili arkadaşlar! Instagram sayfamın silinmesine üzüldüm. Babamı desteklediğin için tekrar teşekkür ederim!” ifadesine yer verdi. Ayrıca Almatı’da kız kardeşi Dariga’ya baktığını açıkladı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hakkında, “Cumhurbaşkanı Tokayev paramızı almaya çalıştı.” iddiasında bulundu.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESABI MI?

Öte yandan, birkaç kullanıcı sayfanın sahte olduğu yorumunu yaptı. Nazarbayev’in en küçük kızı Aliya’nın sosyal medya sayfalarının henüz açılmadığı öne sürüldü. Daha önce Nazarbayev’in kızı, Kazakistan olayları hakkında, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek bu olaylardan ders alınması gerektiğini yazmıştı. Babasının yerel halktan bilgi aldığını da sözlerine ekleyerek Kasım Cömert Tokayev’e “desteklerinden dolayı” teşekkür etmişti.