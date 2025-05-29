Netanyahu’dan Hamas ile geçici ateşkes için onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile İsrail arasında esir takası ve Gazze’de geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceklerini” belirttiği bildirildi.

Netanyahu kararı esirlerin aileleriyle paylaştı

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, Netanyahu bu açıklamayı İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptı.

Ateşkes planının detayları

ABD, Mısır ve Katar destekli plan, Gazze’de 60 günlük bir ateşkes öngörüyor. Anlaşma, kademeli olarak esir ve cenaze takasını içeriyor. İlk gün Hamas beş İsrailli esiri ve dokuz cenazeyi iade edecek, yedinci gün ise beş esir ve dokuz cenaze daha teslim edecek. Buna karşılık İsrail, müebbet hapis cezası alan 125 Filistinli mahkumu, 7 Ekim sonrasında gözaltına alınan 1.111 Filistinliyi ve 180 cenazeyi serbest bırakacak.

Tüm değişimler sessiz ve tören yapılmadan gerçekleştirilecek, insani yardımlar BM ve Kızılay denetiminde Gazze’ye ulaştırılacak.

Hamas’tan sorumluluk mesajı

Hamas, teklifin ellerine ulaştığını ve ilgili birimler tarafından titizlikle incelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaştırılmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde” verileceği kaydedildi.

Washington’dan umutlu mesajlar

ABD medyasına konuşan üst düzey yetkililer, Witkoff’un teklifinin İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmazlıkları çözebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Yetkililer, her iki tarafın da esnek davranması durumunda anlaşmaya günler içinde varılabileceğini öngördüklerini belirtti.

