Oxford araştırması: Gençlerde teknoloji kullanımının psikolojik sorunlarla bağlantısı yok
İngiliz Times gazetesinin aktardığı araştırma sonuçlarına göre, sosyal medya gençlerin akıl sağlığı üzerinde 1990'lı yıllarda televizyonun yarattığından daha çok hasar bırakmıyor
İngiltere’de yapılan bir araştırma, gençlerin teknoloji kullanımının karşılaştıkları psikolojik rahatsızlıklara etkisinin “az” olduğunu ortaya koydu.
Oxford İnternet Enstitüsü’nün araştırması için, 10-15 yaş arası 430 binden fazla gencin televizyon izleme, sosyal medya ve teknolojik araçları kullanma süreleri ile depresyon, intihar düşüncesi ve davranış bozuklukları gibi psikolojik sorunlar arasındaki bağlantı incelendi.
Araştırma sonucunda, 1991 ve 2019 yılları arasında, depresyon ile sosyal medya kullanımı ve televizyon izleme süresi arasındaki ilişkinin az da olsa zayıfladığı gözlemlendi.
Aynı dönemde, sosyal medya kullanımının psikolojiye etkisinde ufak bir artış görüldü.
Oxford İnternet Enstitüsü’nün araştırması, Clinical Psychological Science dergisinde yayımlandı.