Dünya

Oxford araştırması: Gençlerde teknoloji kullanımının psikolojik sorunlarla bağlantısı yok

İngiliz Times gazetesinin aktardığı araştırma sonuçlarına göre, sosyal medya gençlerin akıl sağlığı üzerinde 1990'lı yıllarda televizyonun yarattığından daha çok hasar bırakmıyor

Hakan fotoğrafı Hakan21 saat önce
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, gençlerin teknoloji kullanımının karşılaştıkları psikolojik rahatsızlıklara etkisinin “az” olduğunu ortaya koydu.

Oxford İnternet Enstitüsü’nün araştırması için, 10-15 yaş arası 430 binden fazla gencin televizyon izleme, sosyal medya ve teknolojik araçları kullanma süreleri ile depresyon, intihar düşüncesi ve davranış bozuklukları gibi psikolojik sorunlar arasındaki bağlantı incelendi.

Araştırma sonucunda, 1991 ve 2019 yılları arasında, depresyon ile sosyal medya kullanımı ve televizyon izleme süresi arasındaki ilişkinin az da olsa zayıfladığı gözlemlendi.

Aynı dönemde, sosyal medya kullanımının psikolojiye etkisinde ufak bir artış görüldü.

Oxford İnternet Enstitüsü’nün araştırması, Clinical Psychological Science dergisinde yayımlandı.

Hakan fotoğrafı Hakan21 saat önce
0 471 Bir dakikadan az

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