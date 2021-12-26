Papa Noel mesajında Suriye, Irak ve Yemen’i andı, trajedilere kayıtsız kalınmaması çağrısı yaptı

Noel için Vatikan’daki San Pietro Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Papa, “büyük trajedilere o kadar alıştık ki artık sessizlikle karşılanıyorlar, acı ve çaresizlik feryatlarını duymayabiliyoruz” dedi.

“On yıldan uzun süredir çok sayıda can kaybı ve sayısız mülteci yaratan bir savaşın içinde yaşayan Suriye halkını düşünelim. Uzun çatışmaların ardından hala ayağa kalkmakta zorlanan Irak’a bakalım. Herkesin unuttuğu devasa bir trajedinin yıllardır sessizlik içinde her gün ölümlere yol açtığı Yemen’den yükselen çocuk çığlıklarını dinleyelim.”

Bu ülkelerin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmalarını, “eşi görülmemiş bir kriz yaşayan” Lübnan’ı, Myanmar, Ukrayna, Etiyopya ve Sudan’daki krizleri de hatırlatan Papa, bu uluslararası sorunlara kalıcı çözümün ancak diyalogla mümkün olduğunu vurguladı.

Pandeminin de etkisiyle insanların ve toplumların içine kapanma eğiliminin arttığını belirten Papa, “Hala çok sayıda çatışma, kriz ve karşıtlık görüyoruz. Hiç bitmeyecek gibiler ve artık neredeyse farklarına bile varmıyoruz” eleştirisini yaptı.

Kadına yönelik şiddet

Papa ayrıca pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti; şiddete uğrayan kadınların yanı sıra zorbalık ve istismar kurbanı çocuklar, yalnız kalmış yaşlılar için de dua etti.

Katoliklerin ruhani liderinin Noel mesajında andığı gruplar arasında göçmenler ve siyasi mahkumlar da yer aldı.

Papa, “savaş tutsakları ve siyasi nedenlerle hapse atılanların yakında evlerine dönmeleri” çağrısı yaptı. Göçmen ve mültecilerin yaşadığı drama da kayıtsız kalınmamasını istedi.

Papa’nın pandemiyle ilgili bir diğer mesajı da aşılara erişim konusunda oldu. Muhtaç durumdaki halklara özellikle aşılar olmak üzere gerekli tıbbi desteğin ulaştırılması çağrısı yaptı.