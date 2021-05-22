Pentagon Barack Obama’yı doğruladı: “UFO’ları inceliyoruz”

Eski ABD Başkanı Barack Obama da sorular üzerine, “Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ediyor.

Ülkenin San Diego kenti kıyılarında siyah bir objenin denize inerek ortadan kaybolduğu görüntülerine Pentagon’dan açıklama geldi.

Pentagon, görüntülerin incelendiğini, raporun kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

“Tanımlanamayan uçan nesne”

ABD Donanması, FLIR1 adını verdiği bir video kaydetmişti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor.

Atlantik Okyanusu’nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje, Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.

Görüntüleri paylaşan belgeselci Jeremy Corbell, “Bu ya dünyadan ya da değil, henüz bilmiyoruz. Bu, öğrenmeye devam edeceğimiz daha büyük bir şeyin parçası” dedi.

Obama’dan UFO açıklaması

James Corden’ın The Late Show programına katılan eski ABD Başkanı Barack Obama da UFO ile ilgili sorular üzerine konuştu. Obama, videoda gözüken nesnelerin ne olduklarını çözemediklerini vurgulayarak, “Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok” dedi.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında NationalTurk‘ün YouTube kanalında yayınlanan görüntüleri Obama ve Pentagon doğruladı