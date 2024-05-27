Peru’da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı

Peru’nun merkezinde bir yolcu otobüsü ile bir yük treninin çarpışması sonucu dört kişi öldü. Yapılan araştırmada 30’dan fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Peru’da feci kaza

Yetkililer, kazanın başkent Lima’nın yaklaşık 177 kilometre doğusundaki La Oroya bölgesinde sabah saat 4’ten sonra meydana geldiğini söyledi. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı açıklamada, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi. Her ikisi de özel olarak işletilen tren ve otobüsün gerekli tüm izinlere sahip olduğu da belirtildi.

Bakanlık, tüm yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ajans ölenlerin isimlerini açıklamadı.

Otobüs Lima’dan yola çıktı ve Huancayo’ya doğru yola çıktı. Polisin yayınladığı görüntüler Merkez Otoyolunda devrilen otobüsü gösteriyor.

Karayolu Polis Komutanı Justo Venero, RPP radyo istasyonuna, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçişi yol levhalarının bulunduğunu söyledi. Venero, tren sürücüsünün yetkililere çarpışma anında “sesli ve görünür sinyallerin” açık olduğunu söylediğini söyledi.

Japonya’da iki askeri helikopter düştü. Yaşanan kazada 1 kişi öldü 7 kişi ise kayıp.

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