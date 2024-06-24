Rusya, Kırım’daki ölümlerden ABD’yi sorumlu tuttu

Rusya, Ukrayna’nın Pazar günü işgal altındaki Kırım’da bulunan Sivastopol ‘a düzenlediği füze saldırısında ABD’yi suçladı ve yetkililerin iki çocuk da dahil olmak üzere dört kişiyi öldürdüğünü söylediği saldırının “sonuçlarının” olacağını söyledi.

Rusya: 150 kişi yaralandı

Füze enkazının yakındaki bir sahile düştüğü saldırıda yaklaşık 150 kişi daha yaralandı.

Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna’nın kullandığı füzelerin ABD tarafından sağlanan ATACMS füzeleri olduğunu söyledi ve bunların ABD’li uzmanlar tarafından programlandığını iddia etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi ve ABD’yi “Rus çocuklarını öldürmekle” suçladı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya silah sağlayan ülkeleri hedef alma sözü veren Başkan Vladimir Putin’in yorumlarına dikkat çekti.

Moskova, Pazar günkü ölüm ve yaralanmaların, Kırım’daki hava savunmasının Ukrayna kuvvetleri tarafından fırlatılan misket bombası yüklü beş füzeyi önlemesinin ardından düşen enkazlardan kaynaklandığını söyledi.

Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Uçkuyevka bölgesindeki sahilde insanların düşen enkazdan kaçtığı ve bazı yaralıların şezlonglarla taşındığı kaos görülüyordu.

Rusya savunma bakanlığı Pazar günü tüm ATACMS füzelerinin ABD’li uzmanlar tarafından programlandığını ve Amerikan uydu keşifleri tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

ABD, Ukrayna’ya füze sağlıyor

ABD bir yılı aşkın süredir Ukrayna’ya ATACMS füzeleri sağlıyor. Üretici Lockheed Martin’e göre sistem, Ukrayna kuvvetlerinin 300 km’ye (186 mil) kadar uzaklıktaki hedefleri vurmasına olanak tanıyor.

Moskova 2014 yılında Kırım’ı yasadışı bir şekilde ilhak etti ve yalnızca birkaç ülke yarımadayı Rusya toprağı olarak tanıyor. Bu nedenle, ABD’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmak için Washington tarafından sağlanan silahları kullanmaktan kaçınması yönündeki talepleri kapsamına girmiyor.

Ancak Peskov Pazartesi günü Moskova’da gazetecilere verdiği demeçte, “ABD’nin müdahalesinin, Rus sivillerin öldürülmesiyle sonuçlanan doğrudan müdahalenin sonuçsuz olamayacağını” söyledi.

“Bunların ne olacağını zaman gösterecek” diye ekledi.

Rusya dışişleri bakanlığı Pazartesi günü ABD Büyükelçisi Lynne Tracy’yi çağırdı ve ardından ABD’yi bir “zulme” katılmakla suçlayan ve bunun “cezasız kalmayacağına” söz veren bir bildiri yayınladı.

Moskova, meşru askeri hedefler olduklarını iddia ederek Ukrayna’ya silah sağlayan ülkeleri hedef almakla defalarca tehdit etti.

Peskov Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, “Bunun arkasında kimin olduğunu çok iyi görüyoruz.”

“[Bay Putin] daha geçen hafta bu teknolojik açıdan karmaşık füzeleri kimin hedeflere hedeflediğini, bu fırlatmaları kimin sağladığını konuştu. Bunlar Ukraynalılar değil.”

Bu ayın başlarında Sayın Putin, uluslararası haber ajanslarıyla yaptığı toplantıda tehdidini yeniledi.

“Eğer birileri bu tür silahların bir savaş bölgesine tedarik edilmesinin, topraklarımıza saldırmanın ve bize sorun yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyorsa, neden bizim de dünyanın saldırıların gerçekleşeceği bölgelerine aynı sınıftaki silahları tedarik etme hakkımız olmasın? bu (Batılı) ülkelerin hassas tesislerine mi?” dedi.

“Yani tepki asimetrik olabilir. Bunu düşüneceğiz” diye ekledi.

Ukraynalı yetkililer saldırının ardından saldırıyı savundu ve Kırım’ı meşru bir hedef olarak nitelendirdi.

Başkan Volodymyr Zelensky’nin baş yardımcılarından Mykhailo Podolyak, yarımadanın aslında “büyük bir askeri kamp” olduğunu ve burada “yüzlerce doğrudan askeri hedefin bulunduğunu ve Rusların bunu alaycı bir şekilde saklamaya ve kendi sivilleriyle örtbas etmeye çalıştığını” söyledi. .

BM’nin Ukrayna’daki insan hakları izleme misyonu, Rusya’nın Şubat 2022’deki işgalinden bu yana en az 10.000 sivilin öldürüldüğünü söylüyor. Yetkililer, gerçek rakamın muhtemelen çok daha yüksek olacağını söylüyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü belirtti.

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