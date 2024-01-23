Rusya’da Putin’in muhalifleri daha fazla destek almaya başladı

Rusya‘da ilan edilen savaş muhalifi Boris Nadezhdin’in cumhurbaşkanı adaylığı beklenmedik bir şekilde büyük ilgiyle karşılandı. Nadezhdin, Salı günü Khodorkovsky Live YouTube kanalında yayınlanan bir röportajda, “Şu anda günde yaklaşık 15.000 imza topluyoruz” dedi.

Rusya’da seçimler 17 Mart’ta

Sosyal ağlardaki fotoğraf ve videolar, muhalif siyasetçinin imzasıyla göreve başlamasına yardımcı olmak isteyen çeşitli şehirlerdeki vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğunu gösteriyor. 17 Mart’ta gerçekleşecek olan seçim öncesinde Rusya seçim komisyonunun kendisini resmen aday olarak tanıyıp tanımayacağı henüz belli değil.

100.000’den fazla imza toplandı

Nadezhdin’in kampanya web sitesine göre, destekçileri Salı sabahı itibarıyla 100.000’den fazla imza toplamıştı. Merkez Seçim Komisyonu 25 Ocak’a kadar çeşitli bölgelerden 105.000 kişinin toplanmasını talep ediyor. Bir bölgeden 2.500’den fazla taraftar imzası sayılmıyor.

Polis imza toplamayı engelledi

Haberlere göre Nadezhdin, Moskova ve Saint Petersburg metropollerinde şimdiden çok daha fazla destekçi buldu . Ancak artık diğer bölgelerden giderek daha fazla uzun kuyruk videosu yayınlanıyor. Yekaterinburg, Krasnodar ve Petrozavodsk’taki insanlar liberalin adaylığını desteklemek için sıraya girerken kendilerini filme aldılar. Yurt dışına kaçan birçok Rus da Nadezhdin’in seçmen listesini imzaladı.

Ancak imzaların toplanmasında aksaklıklar yaşandığı da gelen bilgiler arasında. Petersburg, Novosibirsk ve Obninsk’teki polis, politikacının seçim çalışanlarını kısa süreliğine tutukladı.

Rusya‘da seçimlere yolsuzluk ve manipülasyon iddiaları eşlik ediyor. Geçmişte seçim komisyonu, topladığı vatandaş imzalarının yanlış olduğu iddiasıyla muhalif siyasetçilerin aday olmasına izin vermeyi defalarca reddetmişti. Örneğin Aralık ayında eleştirmen Yekaterina Duntsova resmi olarak kayıt yaptıramadan yarıştan atıldı. Kremlin lideri Vladimir Putin’in baharda görevdeki beşinci dönemine gireceği gözlemciler için açık .

Boris Nadezhdin kimdir?

Boris Nadezhdin, 26 Nisan 1963’te dünyaya geldi. 999’dan 2003’e kadar Devlet Duma’sında görev yaptı. Aynı zamanda Moskova’da belediye meclis üyesiydi ve öldürülen muhalif siyasetçi Boris Nemtsov’un yakın müttefiki olarak kabul ediliyordu .Kasım 2023’te Nadezhdin, 2024 Rusya başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladı .

1979’da All-Union Matematik Olimpiyatları’nda lise öğrencileri arasında ikincilik ödülünü kazandı. Aynı yıl Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nin 18 No’lu Fizik ve Matematik Yatılı İhtisas Okulu’ndan mezun oldu . 1985 yılında MIPT’den onur derecesiyle mezun oldu. 1985’ten 1990’a kadar All-Union Yüzey ve Vakum Özellikleri Araştırma Merkezi’nde mühendis ve araştırmacı olarak çalıştı.