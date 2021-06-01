Şili Sürü Bağışıklığı İçin Gün Sayıyor! Yeni Anlaşma İmzalandı

Şili yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ülke Temmuz ayına kadar bir sürü bağışıklığı hedefine ulaşmak için yarışı sürdürürken gençler için Pfizer (PFE.N) ve BioNTech’in COVID-19 aşısının kullanımı onaylandı.

Pfizer/BioNTech COVID-19 aşısı Şili’de 17 yaş ve üzerindekiler için kullanıma sunulmuştu. Yeni onayın ardından 12-16 yaş arasındaki çocuklara da BionTech aşısı uygulanacak.

ISP direktörü Heriberto Garcia, kararın Şili’nin Temmuz ayına kadar hedef nüfusun %80’inin aşılanmasıyla sürü bağışıklığı hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını belirterek “Bu, iki dozdan 14 gün sonra normal hayata devam etmek için çok iyi bir bağışıklığa sahip olacak ergenlerimizi korumak için çok iyi bir haber” dedi.

Sağlık bakanlığı rakamlarına göre şu ana kadar Şili’de 10,5 milyon insan -hedef nüfusun %69’u- bir doz COVID-19 aşısı ve 7,9 milyon kişi (%52) ise iki doz aşılandı.

Güney Amerika ulusunun, yıl ortasına kadar 15,2 milyon insanı aşılama hedefine ulaşmak için henüz tek bir doz almamış başka 4,6 milyon insana ulaşmak için yalnızca bir ayı var.

Hükümet, isteksiz vatandaşları aşı olmaya ikna etme, hafta sonları klinikler açma, şantiyelere ve çiftliklere mobil klinikler gönderme ve bir kamu bilgilendirme kampanyası için spor yıldızları ve sosyal medya fenomenlerine kaydolma gibi çabaları hızlandırdı.

Ayrıca aşılananlara karantinalarda daha fazla özgürlük sunan bir aşı yeşil kartı da çıkarıldı.