Süveyş Kanalı’nda yaşanan kaza başta doğal gaz olmak üzere pek çok konuda sevkiyat sorunu yaşanmasına sebep oluyor.

Süveyş Kanalı neden kapandı?

Japon firma Shoe Kisen’in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart’ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkıştı.

Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Asya ve Avrupa arasında giden tankerlerin ve konteyner gemilerinin Afrika çevresinde uzun bir yolculuğa çıkmasını engelleyerek yakıt tasarrufu sağlayan 193 km uzunluğundaki kanaldan geçiyor. 220 bin tonluk geminin kurtarılması için römorklar ve iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor. Ancak gemi tekrar yüzdürülemedi.

Norveç merkezli enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy’nin verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın en yoğun ticaret rotalarından biri olan Süveyş Kanalı’nın LNG ticareti için stratejik önemi bulunuyor.

Rystad Energy Doğal Gaz ve Elektrik Piyasaları Başkanı Carlos Torres Diaz, yaptığı açıklamada, Avrupa’da artan hava sıcaklıklarıyla doğal gaz talebinin azalmaya başladığını ancak kıtada düşük yer altı depolama seviyelerini yenilemek için sürekli LNG tedarikine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Süveyş Kanalı’ndan haftada ortalama 5 geminin geçtiğini ifade eden Diaz, “2 haftalık bir kapanma yaklaşık 2 milyon metreküp LNG’nin Avrupa’ya teslimatını erteleyebilir. En kötü senaryo olan 4 haftalık bir kapanmada ise yaklaşık 4 milyon metreküp kargo teslimatı gecikmiş olacak” bilgisini paylaştı.

Diaz, güzergahın bir hafta içinde geçişlere hazır duruma gelmesi halinde dahi kanalı geçmek için uzun bir gemi kuyruğu oluşacağını söyledi.

Bu nedenle güzergahın normal akışına dönüşünün zaman alacağını ifade eden Diaz, “Dahası, bu rotanın açılması ne kadar uzun sürerse, gemi kuyruğu da o kadar uzun olacaktır” diye konuştu.

Süveyş Kanalı tarihi