Tayfun Vietnam’da köprüyü yıktı, arabalar nehre uçtu

Vietnam büyük bir afetle boğuşuyor. Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, süper tayfun Yagi’nin ardından kuzey Vietnam’da yoğun bir köprünün çöktüğünü, 10 araba ve iki scooter’ın Kızıl Nehir’e düştüğünü söyledi.

Ho, Phu Tho eyaletindeki Phong Chau köprüsünün çökmesinin ardından şimdiye kadar en az üç kişinin kurtarıldığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu sözlerine ekledi. Herhangi bir ölüm olup olmadığı belirsiz.

375 metrelik (1230 feet) yapının bir kısmı hala ayakta dururken, orduya en kısa sürede bir yüzer köprü inşa edilmesi talimatı verildi.

Asya’nın bu yılki en güçlü fırtınası olan Yagi, cumartesi günü Vietnam’a ulaştığından beri 60’tan fazla kişinin ölümüne yol açtı ve beraberinde saatte 203 km’ye (126 mil) varan kuvvetli rüzgarlar getirdi.

Vietnam kabusu yaşıyor

Fırtına, o günden bu yana Kuzey Vietnam’da büyük hasara yol açtı.

Ülkenin Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, toprak kaymaları ve ani sellerde en az 44 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların arasında 68 yaşında bir kadın, bir yaşında bir erkek çocuk ve yeni doğmuş bir bebeğin de bulunduğunu söyledi.

240’tan fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1,5 milyon kişi ise hâlâ elektriksiz.

Tayfun ayrıca binaların çatılarını uçurdu ve ağaçları kökünden söktü.

Okullar tatil edildi

Fırtınanın batıya doğru hareket etmesiyle birlikte tropikal bir depresyona dönüşmesine rağmen yetkililer daha fazla sel ve toprak kayması olabileceği konusunda uyardı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, Yen Bai eyaletinde sel suları pazartesi günü bir metre yüksekliğe ulaştı ve su seviyelerinin yükselmesiyle 2.400 aile daha yüksek yerlere taşındı.

Yagi ayrıca düzinelerce balıkçı teknesini batırdı ve sürükledi. Pazar günü, bir düzine balıkçının kayıp olduğu bildirildikten sonra arama ve kurtarma personeli denizde sürüklenen 27 kişi buldu.

Vietnam’da kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken yetkililer, evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hanoi’nin de aralarında bulunduğu 12 kuzey eyaletinde okullar geçici olarak tatil edildi.

Yagi, Vietnam’ı vurmadan önce Güney Çin ve Filipinler’de 24 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle tayfunların ve kasırgaların daha güçlü, daha sık ve karada daha uzun süre kaldığını söylüyor. Daha sıcak okyanus suları, fırtınaların daha fazla enerji toplaması anlamına gelir ve bu da daha yüksek rüzgar hızlarına yol açar.

Daha sıcak bir atmosfer aynı zamanda daha fazla nem tutar, bu da daha yoğun yağışlara yol açabilir.



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