Telefon dinlemesine karşı protesto Sofya’yı felce uğrattı

Devlette gerçekleştirilen yasadışı telefon dinlemesini protesto etmek amacıyla vatandaşlar ‘Milli Güvenlik’ Devlet Ajansı DANS önünde toplandı.

Muhabirimiz Nikolay Hristov’un verdiği bilgiye göre, bölgede yoğun polis varlığı mevcut.

Protesto düzenleyicilerinden DANS’ın eski görevlisi Rosen Milenov: ‘ Bu dairede vatandaşların oyları şantaj ve manipülasyon yoluyla kabaca değiştiriliyor’ dedi. Protestocular Milli Güvenlik Ajansı serverlerine el konulması ve çalışmalarının denetlenmesinde ısrar ediyorlar.

Özel mahkeme bugün ne geçici hükümette başbakan Stefan Yanev’in, ne de medyada ismi geçen diğer siyasetçilerin telefonlarının dinlenmesine izin vermediğini ilan etti.

Başka bir protesto Sofya Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Protestocular anaokullarındaki kronik yer yetersizliğinden dolayı belediye başkanı Yordanka Fandakova ile ekibinin istifasında ısrarlı. Fandakova, yıl sonuna kadar 25 yeni binanın inşasının başlatılacağını, 16 anaokulu binasının ise hali hazırda yapıldığını söyledi.