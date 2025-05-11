Trump ile Netanyahu arasında İran gerginliği

İsrail ve ABD yönetimi arasında son haftalarda derinleşen fikir ayrılıklarının merkezinde, İran’a yönelik izlenecek strateji yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la doğrudan müzakere ve anlaşma yoluna gitmek isterken; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran’ın nükleer tesislerine askeri müdahale seçeneğini öncelikli olarak gündeme almayı savunuyor.

Netanyahu, Trump’tan “hava desteği” bekliyordu

Netanyahu’nun geçen ayki Washington ziyaretinde Trump’tan İran’a yönelik bir operasyon için açık destek beklediği; ancak Trump’ın İran’la doğrudan görüşme teklifinde bulunmasıyla hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. İsrail, İran’ın son dönemde hem ekonomik hem askeri anlamda zayıfladığını, bu nedenle nükleer tesislerinin hedef alınması için uygun bir zaman olduğunu savunuyor.

Trump’ın Gazze ve Yemen hamleleri de rahatsızlık yarattı

Trump’ın Gazze’deki saldırılara karşılık olarak İsrail’in yeni askeri harekatını “boşuna bir çaba” olarak nitelendirmesi ve İran destekli Husi militanlarına karşı yürütülen ABD operasyonunu durdurması da Netanyahu cephesinde tepkiyle karşılandı. Husilerin Tel Aviv yakınlarına füze saldırısı düzenlemesinin hemen ardından bu kararın alınması, Netanyahu’yu adeta çılırttı.

İsrail anlaşmaya karşı, Trump kararlı

İsrailli yetkililer, Trump yönetiminin İran’la yapılacak olası bir nükleer anlaşmada İran’a uranyum zenginleştirme hakkı tanımasına kesinlikle karşı çıkıyor. Trump ise bu konuda henüz nihai bir karar vermediğini belirtti. Trump, “Bu kararı henüz vermedik” diyerek İran’ın sivil amaçlı bir nükleer programa sahip olma olasılığına açık kapı bıraktı.

Trump’ın Ortadoğu turu dikkat çekiyor

Trump’ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir Ortadoğu turuna çıkması bekleniyor. Ancak Trump’ın bu turda İsrail’i ziyaret etmeyeceği belirtiliyor. Bu durum, Netanyahu-Trump ilişkilerindeki soğukluğun bir başka göstergesi olarak yorumlanıyor.