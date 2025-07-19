Trump’tan Wall Street Journal’a 10 milyar dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, adının çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkilendirildiği bir haber nedeniyle Wall Street Journal’a sert bir çıkış yaptı. Trump, gazetenin sahibi Dow Jones ve Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Haberde, 2003 yılında Epstein’a Trump’ın adıyla gönderilmiş ve çıplak kadın çizimiyle süslenmiş bir doğum günü notundan söz ediliyordu. Trump bu iddiayı “tamamen sahte” ve “aşağılayıcı” olarak nitelendirdi.

Trump’tan açıklama: Bunlar benim sözlerim değil

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Wall Street Journal isimli değersiz paçavra ve yalan haberin tüm sorumlularına karşı güçlü bir dava açtık” dedi. Notun sahte olduğunu vurgulayan Trump, “Bu benim dilim değil, ayrıca resim çizmeyi de bilmem” ifadelerini kullandı.

Murdoch ile yıllara dayanan gerilim

Murdoch ile geçmişte inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Trump, gazetenin uyarılmasına rağmen iftirayı yayımladığını iddia etti. Murdoch’un yakın çevresiyle birlikte ifade vermek zorunda kalacağını belirtti. Dow Jones’tan yapılan açıklamada ise “haberin doğruluğuna güveniyoruz ve davaya karşı güçlü bir savunma yapacağız” denildi.

Mektubun içeriği tartışma yarattı

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump’ın imzasını taşıyan iddia edilen mektup, kalın kalemle çizilmiş çıplak bir kadın siluetiyle çevrelenmişti. Mektupta, Trump ve Epstein arasında üçüncü tekil şahısla yazılmış kurgusal bir diyalog yer alıyor ve “Gizemler asla yaşlanmaz” ifadesi ile “Bir dost harika bir şeydir. Mutlu yıllar ve her gün yeni bir sır olsun” sözleriyle bitiyordu.

Adalet bakanlığı, Epstein belgelerini açmak istiyor

Trump yönetimi, kamuoyunun baskısı üzerine Epstein ile ilgili büyük jüri belgelerinin gizliliğinin kaldırılması için adım attı. Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi’ye belgelerin yayımlanması talimatını verdi. Bakanlık, belgelerin “kamusal ilgi niteliğinde” olduğunu savunarak mahkemeye başvurdu.

Gislaine Maxwell dosyası da gündemde

Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında da yeni belgelerin açılması isteniyor. Büyük jüri belgeleri normalde gizli kalırken, kamu yararı durumunda hâkim kararıyla açıklanabiliyor.

Destekçilerinden tepki

Trump’ın bazı sadık destekçileri, Epstein dosyalarındaki belgelerin hâlâ açıklanmamış olmasına tepkili. California valiliğine aday olan Cumhuriyetçi Şerif Chad Bianco, “Milyonlarca destekçisi hayal kırıklığı yaşıyor” dedi.

Kongre’de baskı artıyor

Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı’nın elindeki belgelerin açıklanması için “zorlayıcı önerge” (discharge petition) hazırlıyor. Hem Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene hem de Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez gibi zıt kutuplardan isimler sürece destek verdi.

