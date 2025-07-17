Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini bir kez daha açıkça dile getirdi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, faiz indirimi konusunda Powell’ı “çok geç” kalmakla suçladı ve “Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz” diyerek, ekonomiye yönelik kaygılarını dile getirdi. Trump, Powell’ın görev süresinin sona ereceğini hatırlatarak değişim sinyali verdi.

“Görevden alma masada ama dolandırıcılık yoksa zor”

Trump, Powell’ı görevden alma olasılığını tamamen dışlamadığını söyledi. “Hiçbir seçeneği masadan kaldırmıyorum” diyen Trump, dolandırıcılık gibi bir durum olmadıkça bunun pek olası olmadığını belirtti. Fed Başkanı’nın performansını yetersiz bulduğunu yineleyen Trump, yeni isimlerin değerlendirmeye alındığını ifade etti.

Bessent ve Hassett’in adı geçiyor

Trump, Powell’ın yerine düşünülebilecek isimler arasında Hazine Bakanı Scott Bessent ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’i örnek gösterdi. “Doğru işi yapacak birini seçeceğiz” diyen Trump, Fed başkanlığı pozisyonunun “akıllı biri için zor olmadığını” savundu.

Trump: Bu iş zor değil, yeter ki akıllı olun

Trump, Fed başkanlığı görevi için “Eğer aptalsanız bu iş zor olabilir ama bence bu şimdiye kadar gördüğüm en kolay işlerden biri” ifadesini kullandı. Fed başkanlığına birçok kişinin talip olduğunu vurgulayan Trump, doğru ismi bulmakta kararlı olduğunu söyledi.

2,5 milyar dolarlık yenileme masrafı hedefte

Trump, Fed binasının yenilenmesine yönelik harcamalara da dikkat çekti. Powell’ın 2,5 milyar dolar harcadığını belirten Trump, “Sanırım bazı problemleri var” dedi. Bu harcamaların dolandırıcılık kapsamında soruşturulup soruşturulmadığına ilişkin soruya ise “Sanırım zaten soruşturma altında” yanıtını verdi.

