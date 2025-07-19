65 yıl sonra yurda döndü: Marcus Aurelius Heykeli Türkiye’de

Türkiye, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelesinde tarihi bir başarıya daha imza attı. Burdur’un Gölhisar ilçesinde yer alan Boubon Antik Kenti’nden 1960’lı yıllarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan Marcus Aurelius’un bronz heykeli, uzun süren diplomatik ve bilimsel çalışmaların ardından Türkiye’ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, heykelin ülkeye dönüşünü “tarihi bir zafer” olarak nitelendirdi.

Marcus Aurelius Heykeli için bilimsel delillerle desteklenen mücadele

MS 2. yüzyıla ait olan bronz heykelin ABD’nin Cleveland Sanat Müzesi’ndeki varlığı yıllar boyunca bilim çevrelerinin gündemindeydi. Heykelin Boubon kökenli olduğu; kaide izleri, görgü tanıkları ve bilimsel analizlerle netleştirildi. Özellikle Almanya’daki bir laboratuvarda yapılan toprak analizleri, heykelin Boubon Antik Kenti’nden çıkarıldığını kesin olarak ortaya koydu.

ABD mahkemesi el koyma kararı verdi

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ortak bir süreç başlattı. Yıllar içinde Türkiye’ye iade edilen Lucius Verus ve Caracalla heykellerinin ardından sıra Marcus Aurelius’a geldi. Heykelin Boubon’daki kaidelerle birebir uyumlu olduğu ispatlanınca, New York Yüksek Mahkemesi Cleveland Müzesi’ndeki heykele el konulmasına hükmetti.

Cleveland Müzesi geri adım attı

Müze ilk etapta dava açarak itiraz etti. Ancak yapılan analizlerde, heykelin içindeki toprağın Boubon’dan çıkarıldığı bilimsel olarak belgelenince, Cleveland Sanat Müzesi davadan vazgeçti ve eserin iadesini kabul etti.

Tırnakla kazınan adalet

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, heykelden toprak örneği almanın ne denli zorlu bir süreç olduğunu anlatırken, “İçgüdülerimize güvenerek tırnaklarımızla toprağı çıkardık” dedi. Bu örnekler sayesinde Boubon kökeni bir kez daha bilimsel olarak doğrulandı.

Ersoy: Tarihi bir başarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Uzun soluklu bir mücadeleydi. Bilim, hukuk ve diplomasi ile kazandık” ifadelerini kullandı. Heykelin çok yakında Ankara’da açılacak özel bir sergide ziyaretçilere sunulacağı belirtildi.

