Türk Ocakları Genel Merkezi: Kazakistan’da yaşanan olayları endişe ile takip ediyoruz

Türk Ocaklarının açıklamasında, “Kardeş Kazak halkının, ülkenin tekrar vesayet altına girmemesi için birlik ve beraberlik içinde, bu sıkıntılı süreci atlatmasını yürekten diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline hızla yayıldı. Ülkenin en büyük kenti Almata’da da başlayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü.

Kazakistan’da 5 Ocak 2022 itibarıyla tüm yurt genelinde OHAL ilan edildi ve Kazakistan kolluk güçlerinin, göstericilere müdahale edeceği bildirildi. Ülkede protestolar hükumetin istifasına rağmen devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yardım istemesi üzere Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeye asker göndermeye karar verdi. Rus ordusu, KGAÖ kisvesi altında Kazakistan’daki girerken, dünya kamuoyu gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

TÜRK OCAKLARI: KAZAKİSTAN’DAKİ OLAYLARI ENDİŞEYLE TAKP EDİYORUZ

Türk Ocakları Genel Merkezi, 6 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı basın açıklamasında Kazakistan’daki olayları endişeyle takip ettiklerini belirterek şu ifadelere vurgu yaptı: