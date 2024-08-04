Ukrayna, Kırım’da Rus denizaltısını batırdığını duyurdu

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Kırım Yarımadası’ndaki bir limanda demirli bulunan bir Rus denizaltısına saldırıp imha ettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2014 yılında denize indirilen kilo sınıfı saldırı denizaltısı Rostov-na-Donu’nun, cuma günü Sivastopol liman kentine düzenlenen füze saldırısında vurulmasının ardından battığı belirtildi.

Rusya’dan açıklama gelmedi

Rusya’nın Karadeniz filosu tarafından işletilen ve Kalibr seyir füzeleri fırlatabilen dört denizaltıdan biri olduğu bildirildi. Rusya savunma bakanlığı yorum yapmadı.

Kiev’deki yetkililer, saldırıda ayrıca Rusya’nın 2014 yılında yasadışı olarak ilhak ettiği yarımadayı koruyan dört S-400 hava savunma sisteminin de imha edildiğini belirtti.

İngiltere’deki istihbarat yetkilileri, geçen eylül ayında Rostov-na-Donu’nun Sivastopol’daki bir tersanede bakımdayken füze saldırısında “muhtemelen felaket boyutunda hasar gördüğünü” belirtmişti.

Ukrayna ordusu geminin değerini açıkladı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın daha sonra gemiyi onardığını ve yakın zamanda Sivastopol yakınlarında yeteneklerini test ettiğini söyledi. Geminin 300 milyon dolar (233 milyon sterlin) değerinde olduğunu eklediler.

Kiev Genelkurmay Başkanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Rostov-na-Donu’nun yıkılması, Rus filosu için Karadeniz’deki Ukrayna karasularında güvenli bir yer olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.” dedi.

Bu, son aylarda Sevastopol’daki Rus deniz kuvvetlerine yapılan son saldırıdır. Ukrayna, yalnızca Mart ayında liman kentinde iki çıkarma gemisi ve bir devriye gemisini vurduğunu söyledi.

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya sebepsiz işgalini başlattığından beri birkaç büyük deniz aksiliği yaşadı. Ukrayna, Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva da dahil olmak üzere en az 15 savaş gemisine ciddi hasar verdiğini veya batırdığını söylüyor.

Azak Denizi’nden donanma çekilmişti

Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu, Moskova’nın gemilerine yönelik tekrarlanan saldırılar nedeniyle Karadeniz’e bağlı bir su kütlesi olan Azak Denizi’ndeki tüm donanma varlıklarını çekmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ve Rusya’nın iç güvenlik servisi FSB, yakın zamanda Ukrayna’nın son kalan uçak gemisi Amiral Kuznetsov’u yok etme planını engellediğini söyledi. 1985’te suya indirilen gemi, 2018’den beri onarım görüyor.

Bu arada Kiev’deki yetkililer, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Rusya’daki büyük bir havaalanını ve petrol depolarını hedef aldığını söyledi.

Saldırı, son dönemde Ukrayna kentlerinde büyük tahribata yol açan güdümlü bombaların depolandığı Morozovsk Havaalanı’nı hedef aldı.

Üsten çekildiği söylenen çevrimiçi görüntüler, yakıt veya mühimmat depolarına yapılan birkaç isabetin ardından güçlü patlamalar ve büyük yangınlar olduğunu gösteriyor. Rusya, kullanılan insansız hava araçlarının çoğunun düşürüldüğünü söyledi ancak yerel yetkililer hava üssünün çevresinde olağanüstü hal ilan etti.

Rostov, Kursk ve Belgorod bölgelerindeki petrol depolama tesisleri de hedef alındı.

Rusya Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların Rusya’nın bir hafta içinde Ukrayna’ya 600’den fazla güdümlü hava bombası fırlatmasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna’nın Rus uçaklarının mühimmat atmasını engellemesinin hayati önem taşıdığını belirten Putin, bunun için Rusya’daki havaalanlarına saldırmanın “oldukça adil” olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın müttefikleri daha önce Batı silahlarını kullanarak Rusya sınırları içinde saldırı düzenlemesine izin vermek konusunda isteksiz davranmışlardı; ancak ABD yakın zamanda Kiev’e sınır boyunca bazı hedeflere saldırma izni verdi.

Bu haftanın başlarında Litvanya dışişleri bakanı, F-16 savaş uçaklarının ilk teslimatlarının Ukrayna’ya ulaştığını söyledi. Kiev’in NATO müttefikleri tarafından uzun zamandır vaat edilen Başkan Zelenky, uçakları ülkesinin hava savunma planlarının merkezi olarak görüyor.

Times gazetesi, Hollanda tarafından bağışlanan altı jetin ülkeye ulaştığını bildirdi; ancak Hollandalı savunma yetkilileri, BBC’nin bu hafta başında kendilerine ulaşması üzerine yorum yapmayı reddetti.

Kiev’deki yetkililer ayrıca jetlerin Rusların cephedeki ivmesini durdurmaya yardımcı olabileceğini umuyor. Moskova güçleri birkaç haftadır ülkenin doğusunda kademeli kazanımlar elde ediyor.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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