WTS Dünya Kupası karşılaşmaları için Katar ve Dubai’de üst kurdu.

FIFA’nın Türkiye’deki Resmi olan Dünyaca ünlü tur operatörü WTS Dünya Kupası karşılaşmaları için QATAR ve DUBAİ’de üst kurdu.

WTS Genel Müdürü Murat Azakoğlu buluşma kapsamında Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için hazırlıklar büyük oranda tamamlandığını açıkladı.

Qatar turizm basınıyla buluşan Azakoğlu: WTS’nin 2030 Stratejisi kapsamında bulunan Katar’ın 2022 Dünya Kupası sonrasında turizm alanında önemli bir atılım gerçekleştireceğini söyledi.”

Murat Azakoğlu Türkiye ve Katar Turizm‘i WTS’nin 10 yıllık stratejik planlarından bir tanesi olduğunu 1999 yılında Dubai Pazarını Türkiye’ye sokmaktan gurur duyduklarını ve yeni hedeflerinin Katar’ı bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmak olduğunu ifade etti.

Ben de turizm operatörleriyle ilişkileri geliştirmek ve tematik yeni seçenekleri değerlendirmek amacıyla buradayım. Türkiye’nin dinamik bir pazar olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu mutlulukla ifade etmek isterim.

Türkiye ve Katar’ın 15 stratejik pazardan biri olmasının temelinin karşılıklı dış ticaret, iki yönlü turistik hareketlilik ve Katar’da çalışan Türk iş insanlarını olması da önemli etkenlerden olduğunu ve partnerleri olan bir de çok fazla Türk markasının Katar’da olduğuna dikkat çekti.

Azakoğlu: “Türk Hava Yolları, Pegasus ve Qatar Airways’in sürekli uçuşlarına sadece ticari çerçeveden değil yakın ilişki çerçevesinden de bakmak gerekiyor. Ve tabii ki kapasite ve sıklık da en önemli unsurlardan biri. Saydıklarım çerçevesinde Türkiye Katar arasındaki bu ilişkinin Türk vatandaşları için vizesiz destinasyon olması en önemli unsurlardan bir tanesi. İki ülke arasındaki pek çok ölçekteki yakın ilişki bu stratejik konumlamanın sebeplerinden birisi. Kurumsal turizm ve eğlence gezileri de bu işin parçalarından, iki taraf için de potansiyel var. WTS QATAR ve DUBAİ’de üst kurdu. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için her şeyi yapacağız” dedi.

WTS ve Emirates tüm Türkiye’ye Dubai’de Stopover hizmeti veriyor.