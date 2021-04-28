Üniversitelerde yüz yüze eğitim sürecek mi?

29 Nisan Perşembe ile 17 Mayıs Pazartesi tarihleri arasında Türkiye’de tam kapanma uygulanacak. Üniversite öğrencileri bu süreçte yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceklerini merak ediyor.

YÖK’ten rektörlüklere gönderilen yazıda, 26 Nisan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00’e kadar devam edecek tam kapanma kararının alındığı hatırlatıldı. Yazıda, bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiye edildi.

Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.