BİST’te Şampiyonluk Yarışı: Beşiktaş Uçtu, Fenerbahçe Düşüşte

Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin hisseleri dünkü yüzde 10’luk yükselişin ardından bugün de tavan yaptı.

BİST’te 13 buçuk lirayı gördükten sonra futbol takımının Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında puan kaybetmesinin ardından 7 liranın altına kadar gerileyen BJK A.Ş. hisseleri Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra dün yüzde 10 değer kazandı. Dün akşam Fenerbahçe’nin de Alanyaspor karşısında puan kaybetmesiyle son dört haftaya çok büyük bir avantajla giren Beşiktaş’ın hisseleri bugün de tavan yaptı. Yüzde 10 yükselen BJKAŞ hissesi 8.42 liraya yükseldi.

Şampiyonluk yarışında Alanyaspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak büyük darbe alan Fenerbahçe’nin hisseleri ise düşüşünü sürdürdü. FENER hisseleri saat 12.10 itibariyle yüzde 7’ye yakın kayıpla 27 lira seviyelerinden işlem görüyor.