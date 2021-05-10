Son dakika kripto para haberi… Bir gecede hayat karartıyor! Bitcoin ve Dogecoin alıp…

Ev parası bir anda uçuverdi

Bursa’da yaşayan Y.D. ise 2017 yılında kripto para borsalarında işlem yapmaya başladı. 100 bin TL’lik dogecoin ile başlayan Y.D., “O tarihten bu yana kripto paralarım değerlendi. En son hesabımda 3 milyon değerinde kripto param vardı. Eşimle ev alma hayali kuruyorduk. En son hesabımda kalan parayla ev alabilirdik. Ancak batışla birlikte şu an bırakın evi, bu zararın altından nasıl kalkacağız onu düşünüyoruz. Bütün param gitti. Zaten pandemi sebebiyle işlerimiz iyi gitmiyor. Tüm birikimimiz elimizden gitti” dedi.