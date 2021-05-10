Son dakika kripto para haberi… Bir gecede hayat karartıyor! Bitcoin ve Dogecoin alıp…
Son dakika haberine göre büyük hayallerle kripto para dünyasına girip varını yoğunu kaybeden çok. İşte kredi çekip borç harç içinde kalanların, boşanma aşamasına gelenlerin, ailesi dağılanların hikâyesi...
‘Boşanmanın eşiğine geldim’
Ankara’da yaşayan M.A. da arabasını satanlardan. Etrafında kripto para kazananları görünce 150 bin TL’lik yatırım yaptığını belirten M.A., “İlk başlarda her şey çok güzel gidiyordu.
Ev parası bir anda uçuverdi
Bursa’da yaşayan Y.D. ise 2017 yılında kripto para borsalarında işlem yapmaya başladı. 100 bin TL’lik dogecoin ile başlayan Y.D., “O tarihten bu yana kripto paralarım değerlendi. En son hesabımda 3 milyon değerinde kripto param vardı. Eşimle ev alma hayali kuruyorduk. En son hesabımda kalan parayla ev alabilirdik. Ancak batışla birlikte şu an bırakın evi, bu zararın altından nasıl kalkacağız onu düşünüyoruz. Bütün param gitti. Zaten pandemi sebebiyle işlerimiz iyi gitmiyor. Tüm birikimimiz elimizden gitti” dedi.
İstanbul’da bir hastanede çalışan S.A. isimli doktor da geçtiğimiz yıl ekim ayında kripto para dünyasına girdi. 100 bin TL ile başlayan S.A., en son 300 bin TL yatırdı. S.A., “Zaten şuan pandemi sürecinde stresli çalışma altındayız. Üstüne dolandırılınca maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkım oldu benim için” diyor.