Thodex ve VeBitcoin’in ardından GoldexCoin’e de erişilemiyor

Thodex‘in sahibi Faruk Fatih Özer‘in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla birlikte tartışmaların odağı haline gelen kripto para borsalarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için alım satım işlemleri durduruldu.

Haber Global’in aktardığına göre yatırımcılar paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamamaya başladı. Yatırımcılar sosyal medyada söz konusu kripto parayı tavsiye eden yüksek takipçili hesaplara tepki gösteriyor.

Kripto para alım satım platformu Goldexcoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: