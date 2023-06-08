Zam Yağmuru Dinmiyor! Çaya Büyük Zam

ÇAYKUR çaya ortalama yüzde 43 zam yaptı. ÇAYKUR’un önümüzdeki kısa dönemde yeniden yüzde 10-15 zam yapabileceği konuşulurken özel sektörün de en az yüzde 30 zam yapması bekleniyor.

2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11,30 TL olarak açıklanmasının ardından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Bloomberght’den İrfan Donat’ın haberine göre, ÇAYKUR, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaptı.

Ocak 2023’te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL’ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı.

ÇAYKUR’un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

