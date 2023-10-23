Fatih Altaylı: Fazıl Say’ın İstanbul Konseri de İptal Edilecekti

Fazıl Say’ın İsviçre’de Migros tarafından organize edilen konserlerinin iptal olmasına tepkiler sürerken Fatih Altaylı Fazıl Say hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İsviçre Migros’un talebi üzerine Fazıl Say konserlerinin engellendiğini hatırlatan Altaylı, “Gerekçe, Say’ın Hamas-İsrail savaşında şaşırtıcı derecede makul bir tutum izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve dolaylı olarak da barışa verdiği destek. Say’ın ne aşırı bir söylemi var, ne de İsrail’e yönelik saldırgan bir tavrı. Tek kusuru barıştan yana olmak, sivil katliamına karşı çıkmak. Fazıl Say’ın festivalden atıldığını açıklaması üzerine, iktidar kanadından da tepkiler geldi ve Ömer Çelik konserlerin iptal edilmesini kınadı.” ifadelerini kullandı.

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Aynı günlerde Fazıl Say’ın İstanbul’da konseri olsa onun da iptal edileceğini dile getiren Fatih Altaylı şöyle devam etti:

“Bizim memleketin sanat ile sanatçı ile, müzik ile, müzisyen ile ne derdi olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Ne zaman tatsız bir olay meydana gelse, ilk akla gelen konserleri durdurmak, engellemek. Kardeşim hiç düşünmüyor musunuz, bu insanlar ne yiyip, ne içiyor…

Bir konser için aylar süren hazırlıklar yapılmış. Kiralar ödenmiş, ses ve ışık sistemleri kiralanmış, kurulmuş, biletler satılmış, müzisyeninden büfecisine, getir götürcüsünden temizlikçisine kadar yüzlerce insan bu işten ekmek yiyecek.

Sanatçı belki de yıl boyunca o iki konsere hazırlanmış.”

Altaylı İsrail’de yaşananlar sırasında hayatın her alanda devam ettiğini belirterek yazısını şöyle noktaladı:

“İhracat serbest, ithalat serbest, fabrikalar açık, ofisler açık, herkes işine gücüne gidebiliyor ama konser yasak. Sanatçı isen işini yapman yasak, paranı o işten kazanıyorsan yasak.Bazıları diyor ki, “Ne var canım çok para kazanıyorlar zaten. İki gün de kazanmayıversinler” Onlar kazanmasın peki.

Ya yanlarındakiler. Yevmiye ile çalışınlar. O konser salonlarının çalışanları, yatırımcıları. Işıkçılar, sesçiler, biletçiler, temizlikçiler, taşımacılar.

Onlar insan değil mi! Onların çoluğu çocuğu, ev kirası, kredi kartı borcu, okul taksiti yok mu! Ey iktidar sahipleri. Fazıl Say’ın size hak verdiği için İsviçre’deki konserinin iptaline elbette tepki gösterin. Ama önce siz kendi ülkenizdeki konserleri iptal etmemeyi öğrenin. Sanat bir eğlence değildir. Bir ihtiyaçtır. Bilin!”

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