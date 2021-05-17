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17 Mayıs korona vaka sayısı
Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanmanın vaka sayısına nasıl etki ettiği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, 17 Mart vaka sayısını açıkladı.
Türkiye’de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641’e ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19’la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.
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