17 Mayıs korona vaka sayısı

Türkiye’de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19’la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.