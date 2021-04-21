23 Nisan ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Genelgeye göre; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.