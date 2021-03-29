A Milli Takım’da 8 futbolcu koronaya yakalandı!

A Milli Futbol Takımı, 30 Mart Salı akşamı Letonya ile karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3.maçı öncesinde ay-yıldızlılarda 8 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var. 8 oyuncu kadroda yok. Ayrılanların yerine üç oyuncu daha ekliyoruz. Biri Alparslan, biri Antalyaspor’dan Bünyamin, biri de Enis Altınordulu. Olağanüstü koşullar itibarıyla bunu yapıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde milli takımdan 5 futbolcu koronavirüs sebebiyle kamptan ayrılmıştı.