Açıklamaya imza atan emekli amirallerin lojman hakları iptal edildi

Önceki gün darbe imalı bir bildiri yayımlandı. Söz konusu açıklamaya imza atan emekli amirallerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliye ise 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.