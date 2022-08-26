Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırı düzenlemesini sağlayacak silahların sevk edilmeyeceğini bildirdi.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu yönde aldığı kararın yeteri kadar net olduğunu kaydederek “Joe Biden, Rusya topraklarına ateş açma imkanı sunacak silahların tedarik edilmeyeceğini söyledi. Bu ilkenin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Berlin’in gerilimin tırmanmasını önleyecek adımlar atacağını söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Sholz, “Tek başımıza hareket etmeyeceğiz ve her zaman müttefiklerimizin neler yaptıklarına bakacağız” dedi.

Kiev’e hali hazırda Gepard uçaksavar tanklar gönderildiğini, Cobra topçu radarı ile Iris-T hava savunma sisteminin yakında teslim edileceğini anımsatan Olaf Scholz, Ukrayna’ya gerektiği kadar yardım sunacaklarını ancak temel ilkelerinin çatışmanın tırmanmaması olacağını vurguladı.

Olaf Scholz Kimdir?

Olaf Scholz, (d. 14 Haziran 1958, Osnabrück) 8 Aralık 2021’den beri Almanya Şansölyesi görevini sürdüren Alman siyasetçi. Sosyal Demokrat Parti’nin bir üyesi olarak, 2018-2021 yılları arasında Angela Merkel’in şansölye yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev almıştır. Ayrıca 2011 ile 2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığını ve 2009 ile 2019 yılları arasında da SPD’nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2021 yılı itibarıyla; Scholz’ün kabinesi kendi partisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlar’dan oluşan trafik ışığı koalisyonudur.