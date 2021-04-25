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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı.Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” ifadelerini kullandı.

Hakan fotoğrafı Hakan19 saat önce
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz meydan sayısı Keçiören, Sıhhiye, Çubuk ve Zafer Çarşısı ile 24’e ulaştı. Hedefimiz 35 meydanda 10 milyon metrekarelik alana internet götürmek” diye aktardı.

Hakan fotoğrafı Hakan19 saat önce
0 127 Bir dakikadan az

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