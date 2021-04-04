Boğaziçi Üniversitesi’nden amirallerin açıklamasına tepki

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, gündemi derinden etkileyen emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulandı.

Millet iradesinin meşru temsil zeminleri ve yöntemlerinin son derece açık olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kendi dar çevrelerinin antidemokratik çağrışımlar içeren yaklaşımlarını, Türk Milleti’nin irade ve taleplerinin üzerinde görenler dün olduğu gibi bugün de büyük bir gaflet içindedir.

Millet iradesine saygı duymanın demokrasinin temeli olduğunu biliyor ve ülkemizin aleyhindeki her türlü girişime karşı daima devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna arz ediyoruz.”