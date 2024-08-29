Cepheler, Savaşlar, Cumhuriyet ve Atatürk!

Mustafa Kemal Atatürk 12 Ağustos 1921’de attan düşüyor.

11 gün sonra kırık kaburga kemiğine rağmen acısını içine gömerek 23 Ağustos’ta 22 gün 22 gece sürecek tarihin en uzun meydan muharebesinde Türk Ordusunun başında olacaktır.

22 Ağustos’tan 3 hafta ve 1 gün sonra, 13 Eylül 1921’de Türk Ordusunun 13 Eylül 1683 günü Viyana’da başlayan geri çekilmesini 238 sene sonra durdurarak kusursuz komutanlığı ile büyük bir zafer kazanmıştır.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile İngilizlerin kılavuzluğunda Türk Yurdunu işgal edip Sevre hülyaları gören bütün düşman güçlerini ve yerli işbirlikçilerini 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de nihai büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile bozguna uğratarak 1. ve 2. Balkan savaşları ve 1. Dünya Savaşı ile ateşlerin içinde bırakılan Türk Ulusunu ve Devletini, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” diyerek 6 Ekim 1923’te Çanakkale ve İstanbul’da düşman işgallerini de bitirtip, mitolojik Ergenekon’u adeta gerçekleştirerek Türkleri ateşlerden çıkarıp başlarını göğe erdirmiştir.

1911’den 1922’ye Libya’dan Balkanlara, Çanakkale’den Suriye’ye, Doğu Anadolu Kafkas Cephesinden İstiklal Savaşı’na 11 cephede savaşan ve savaştığı cephelerin hepsini kazanmıştır.

Bu savaşların sonucunda 29 Ekim 1923’te, kendi karşıtlarını dahi iktidar olma fırsatı veren, çağdaş değerler ve ulus bilinci ile büyük devrimi gerçekleştirerek modern dünyanın kilometre taşı ve vazgeçilmez devletlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Bütün bunları değişmez liderimiz, ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır.

Mustafa Kemal işte bu nedenlerden dolayı ATATÜRK’tür.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 🇹🇷❤️

Metin Yılmaz – NationalTurk