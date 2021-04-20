Gri pasaport: İçişleri Bakanlığı belediyelere yönelik soruşturmayı genişletti
İçişleri Bakanlığı, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu olarak da bilinen gri pasaport sağlamasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.
Son günlerde “belediyelerin hizmet pasaportu sağlayarak yurt dışına insan gönderdiğine” yönelik haberler gündeme gelmişti.
Olayla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt’ta 4 kişi görevden uzaklaştırılırken; Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyeleri hakkında da soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında gri pasaport düzenlenerek yurt dışına giden bazı kişilerin geri dönmediği iddiası ile ilgili olarak 12 Mart’ta soruşturma başlatmıştı. İlgili Vali Yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin, olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Bakanlık ayrıca son günlerde çıkan benzer haberler üzerine “suistimallerin önüne geçilmesi için”, yerel idarelerce kamu personeli olmayan kişilere gri pasaport verilmesi uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.