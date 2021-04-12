İşten Çıkarma Yasağına Rağmen İşsizlik Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Pazartesi günü açıkladığı İşgücü İstatistikleri’ne göre Şubat ayında işsizlik bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış göstererek yüzde 13,4 oldu.

Geçtiğimiz ay Ocak ayı işsizlik oranını yüzde 12,2 olarak açıklayan kamu kurumu, bu ayki veri setinde geçen ayki işsizlik verisini yüzde 12,7 olarak revize etti.

4 milyon 436 bin işsiz var

Böylelikle 2021 yılının ilk ayında 3 milyon 976 bin olan işsiz sayısı, Şubat’ta 4 milyon barajını yeniden aşarak 4 milyon 436 bine yükseldi.

İşgücüne dahil olmayanlar 2020 yılının Şubat ayına göre 1 milyon 114 bin artarak 31 milyon 610 bine çıkarken, aynı dönemde istihdam oranı yüzde 44,4’ten yüzde 43,4’e geriledi.

İşgücüne katılım oranı ise geçen aya göre binde 3 artış göstererek yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı.

Şubat ayı itibariyle çalışabilir nüfusun yüzde 50,4’ünü kadınlar oluştururken kadın istihdamı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Atıl işsizlik 1,2 puan düşse de hala çok yüksek

Son birkaç yıldır Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Araştırma Birimi’nin (DİSK-AR)’ın üzerinde ısrarla durduğu ‘‘geniş kapsamlı işsizlik’’ 2021 yılıyla birlikte ‘‘atıl işgücü’’ olarak veri setinde yer alıyor.

Geçen ay 29,5 olarak açıklanan ‘‘zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan’’ atıl işgücü oranı Şubat ayında 1,2 puan azalarak % 28,3 oldu.

Genç işsizliği son beş yılın zirvesine çıktı, genç kadın istihdamı yüzde 17,4’e geriledi

Genç nüfustaki işsizlik ise son beş yılın zirvesini gördü.

2017 Şubat’ında yüzde 23, 2018 Şubat’ında yüzde 19, 2019 Şubat’ında yüzde 26,1, 2020 Şubat’ında yüzde 24,0 olan genç işsizliği, bu yılın Şubat ayında yüzde 26,9’a ulaştı.

Genç istihdamı da bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 puan düşerek yüzde 28,1’e geriledi.

Genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 34,7’ye yükselirken istihdam oranı ise yüzde 17,4’e düştü.

İstihdamda ağırlık hizmetler sektöründe

İşgücü İstatistikleri’nde sektörel bazda bakıldığında 362 binle bir önceki yıla göre en büyük düşüşün görüldüğü hizmet sektörünün Ocak ayına göre 157 bin artış göstererek toparlanma eğilimine girdiği görülüyor.

Ocak ayına göre en ciddi iş kaybı ise 166 binle sanayi sektöründe yaşandı.

Son yıllarda büyümenin motoru olarak görülen inşaat sektöründe yıllık ve aylık sınırlı artış dikkat çekiyor.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,4’ü tarım, yüzde 20,8’i sanayi, yüzde 6,0’sı inşaat, yüzde 55,8’i ise hizmet sektöründe yer alıyor.