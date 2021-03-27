Kürşat Ayvatoğlu, ‘kokain değil, pudra şekeriydi’ dedi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen AK Parti Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde, “Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik” dediği ve Ayvatoğlu’nun adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

Aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve daha önce AK Parti Genel Merkezi personeli olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yargı muhabiri Alican Uludağ’ın haberine göre, ifadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.

Haberde, Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesinde “Görüntülerdeki sürücü koltuğunda oturan beyaz gömlekli kişi benim. Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Yanımda bulunan ve sesi gelen şahıslardan ön koltukta oturan kişi, benim çocukluk arkadaşım D.O. isimli şahıstır. Yine arka koltukta videoyu çeken kişi ise arkadaşım U.K.’dir. Bu iki arkadaşım da Kastamonu’da ikamet eder. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Bana şantaj yapıldı, suç duyurusunda bulunacağım’

Habere göre Ayvatoğlu, şöyle devam etti:

“Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım.

Ben hiç kimseyi uyuşturucu maddeye özendirmedim. Çünkü ben bu görüntülerde uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bu konuyla ilgili olarak mağdurum. Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım.”

Bununla birlikte habere göre, savcılık sorgusunda Ayvatoğlu’na “Bu görüntüler, neden kim tarafından ne amaçla sosyal medya üzerinden paylaşılmıştır?” diye soruldu. Ayvatoğlu ise, şu yanıtı verdi:

“Bu video benim bilgim olmadan aracın arka koltuğunda oturan Y.M. isimli şahsın ortağı olan U.K. tarafından çekilmiş görüntüdür. Bu tarihten yaklaşık 20 gün önce Y.M. ile ortak arkadaşımız olan M.D. isimli şahıs beni arayarak acil bir konu ile ilgili görüşmek için beni Kastamonu’ya çağırdı. Bunun üzerine Kastamonu’ya gittim. Orada M.D. ile görüştüm. Bana Y.M’nin haber yolladığını, kendisinden alacaklı olduğum paradan vazgeçmemi, senedi işlemden kaldırmamı, eğer senedi işlemden kaldırmazsam ellerinde bana ait bir içeriğini söylemediği video olduğunu, bu videoyu sosyal medyaya vereceklerini söyledi.

Ben, beni sıkıntıya düşürecek, herhangi bir görüntüm olmadığını bildiğim için kesinlikle alacağımdan vazgeçmeyeceğimi, ellerinden geleni yapmalarını, yasal olarak gerekli suç duyurularını yapacağımı M.D’ye söyledim. Daha sonra durumu avukat arkadaşıma anlattım. O da benim yanıma Ankara’ya geleceğini, konuyla ilgili gerekli suç duyurusunu yapacağımızı söyledi. Ancak bu dönemde görev yaptığım partinin kongreleri olması nedeniyle ben avukatıma daha sonra suç duyurusunda bulunalım dedim. Dün gece sosyal medyada bana ait bu görüntülerin yayınlandığını görünce, hemen arkadaşım olan avukatımı aradım. Kendisi bana sabah saatlerinde Ankara’da olacağını söyledi.”

Ayrıca haberde, Ayvatoğlu’nun ifadesinde “Görüntüleri sosyal medyada görür görmez görev yaptığım partiye zarar gelmemesi için istifa dilekçemi hazırlayıp parti merkezine ilettim” dediği belirtildi.