Rusya Kiev’i batıdan bloke etti. Zelenskiy Putin’i masaya çağırdı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi.

Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.

Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti.

Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Putin’i müzakere masasına davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e müzakere masasına oturma teklifi yaptı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabında yayınlanan görüntülü konuşmasında, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na (Vladimir Putin) bir defa daha seslenmek istiyorum: gelin, insanların ölmelerini durdurmak için müzakere masasına oturalım” ifadelerini kullandı.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, ülkesinin tarafsız ilan edilmesi olasılığını görüşmek istemesini olumlu değerlendirmiş, ancak Rusya lideri Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimali konusunda yorum yapmamıştı.

Kremlin çağrıyı olumlu karşıladı, Peskov: Rusya, Ukrayna’yla müzakere için Minsk’e heyet göndermeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in müzakere çağrısının ardından, Rusya’nın Ukrayna’yla müzakere yapılması için Belarus’un başkenti Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, “Bilindiği üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en başından beri harekatın amacının Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yardım etmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Zelenskiy’in teklifine cevaben Putin, Minsk’e Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcileri düzeyinde bir heyet göndermeye hazır” ifadelerini kullandı.